خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي.
وقال الملك في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته”.
فيما أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه ومواساته، للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.