أنباء عن إعفاء مدير ملعب "الجوهرة" بعد رصد حضور جمهور في مباراة الاتحاد والوحدة

كشفت مصادر عن صدور قرار بإعفاء مدير ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” بعد رصد حضور عددٍ من الجماهير في مباراة الاتحاد والوحدة، في منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” أن حضور الجماهير مخالفة لقرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق حضور الجماهير في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب.
وكانت الوزارة قد اتخذت قرار التعليق بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً منها على سلامة الجميع.
وفق “أخبار 24”.