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أخبار محلية > ضمن إجراءات احترازية للوقاية من “كورونا”.. “ديوان المظالم”: لا حاجة لمراجعة المحاكم في هذه الخدمات
13/03/2020   7:14 م

ضمن إجراءات احترازية للوقاية من “كورونا”.. “ديوان المظالم”: لا حاجة لمراجعة المحاكم في هذه الخدمات

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قال ديوان المظالم إنه لا حاجة إلى مراجعة المحاكم في عدد من الإجراءات؛ إذ يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “منصة معين” الإلكترونية، وذلك في ظل ما تتخذه الجهات المختصة من احتياطات وتدابير تجاه الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن الدخول إلى “منصة معين” يغني عن الحضور إلى المحكمة، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة، مثل خدمات: تقديم الدعوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى، وتسلم نسخة الحكم غير التنفيذية، وتقديم طلب الاستئناف، والعديد من الخدمات الأخرى.

كما يعتزم الديوان مراعاة تنسيق عدد الحضور ودخولهم لقاعات الجلسات وتجنب التزاحم، وتوفير جميع المتطلبات الوقائية، ونشر مواد توعوية لرفع مستوى الوعي بمخاطر الأوبئة وانتشارها، وتلافي انتقالها عبر المخالطة، إلى جانب توفير المتطلبات الصحية والتدابير الإجرائية للمحافظة على سلامة وصحة المستفيدين. وفق “أخبار 24”.

كما يقوم ديوان المظالم بخدمة المستفيدين وتلقي استفساراتهم وطلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة محاكمه عبر وسائل التواصل المتعددة المتاحة على حساباته الرسمية في تويتر، والواتساب على الرقم 0112156388، إضافة إلى الرقم الموحد 920000553.

ضمن إجراءات احترازية للوقاية من “كورونا”.. “ديوان المظالم”: لا حاجة لمراجعة المحاكم في هذه الخدمات

أخبار محلية
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