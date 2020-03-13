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أخبار محلية > حتى إشعار آخر.. “الإحصاء” تعلق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020
13/03/2020   7:13 م

حتى إشعار آخر.. “الإحصاء” تعلق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الجمعة، تعليق “مرحلة العد الفعلي” لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، “تعداد السعودية 2020” حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة، أن تعليق “مرحلة العد الفعلي” يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.
كما يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

يشار إلى أن الهيئة قد أنهت جميع المراحل التي تسبق “مرحلة العد الفعلي” وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ. وفق “أخبار 24”.

حتى إشعار آخر.. “الإحصاء” تعلق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020

أخبار محلية
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