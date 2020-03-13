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اخبار رياضية > الهلال يحتفي ببطولاته القارية.. ويضع 7 نجوم
13/03/2020   7:12 م

الهلال يحتفي ببطولاته القارية.. ويضع 7 نجوم

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وضع نادي الهلال 7 نجمات على قمصان فريقه الأول لكرة القدم، تشير إلى عدد مرات تتويجه بالبطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها، بعد أن توج باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا 2019.

واستعرض الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر” البطولات الآسيوية التي توج بها، بدءاً بأبطال الدوري عام 1991، ثم لقب أبطال الكؤوس عام 1996، ثم لقب السوبر الآسيوي عام 1997.

وفي مطلع القرن الجاري، توج الأزرق بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية أبطال الدوري عام 2000، أتبعها بتحقيق لقب كأس السوبر في ذات العام.

وعاد الهلال 2002 وتوج بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس، ليضيف إلى رصيده البطولة الآسيوية السادسة. وفق “الرياضية”.

وبعد غياب قرابة الـ17 عاماً، عاد الفريق العاصمي وتوج نفسه بطلاً للبطولة الآسيوية بمسماها الجديد دوري أبطال آسيا، ليكمل سباعيته الآسيوية.

الهلال يحتفي ببطولاته القارية.. ويضع 7 نجوم

اخبار رياضية
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