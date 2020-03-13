عيسى الجوكم: كذبة استفادة الهلال بالتحكيم تظهر في هذه الحالة فقط!

أكد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم أن ربط تفوق الهلال بالاستفادة من التحكيم أمر كاذب ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة.
وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج الملعب الأخضر على قناة “22 الفضائية” قال الجوكم أن حكم مباراة النصر والفيصلي والذي تعرض لهجوم كبير أدار مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف الجوكم أن التاريخ يؤكد أن كل الفريق صبت في صالحها بعض الأخطاء التحطيمية وهذا أمر واقع لا خلاف فيه.
وواصل الجوكم تصريحاته ليؤكد أن الحديث عن الفترة الحالية، فهناك حديث كبير على استفادة الهلال من التحكيم سواء الموسم الماضي أو الحالي وهذا غير منطقي. وفق “المرصد”.
وأنهى الجوكم ليؤكد أن ما يتعرض له الهلال مجرد أسطوانة يتم تكرارها عند تفوق الفريق في البطولات.