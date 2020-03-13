مبارك الوقيان يكشف عن خبر صادم لجماهير النصر

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الوقيان عن نبأ غير سار لجماهير نادي النصر، بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.
وقال الوقيان في تصريحاته لبرنامج سوالف رياضية على قناة “24 سعودي الرياضية” بحسب مصادر خاصة له أن المدرب البرتغالي سيرحل عن قيادة الفريق مع نهاية الموسم الجاري.
وتدخل الإعلامي الرزيحان ليتساءل، هل رحيل المدرب البرتغالي عن مدرب النصر له علاقة بمشكلة عبدالرزاق حمد الله أم لا.
الوقيان واصل ليؤكد أن قرار رحيل فيتوريا عن قيادة النصر سيكون بالاتفاق بينه وبين إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت. وفق “المرصد”.
يُذكر ان فيتوريا نجح في قيادة النصر لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد موسم رائع.
مبارك الوقيان : فيتوريا الموسم القادم لن يستمر مع النصر
بندر الرزيحان : يمكن علشان مشكلة حمدالله
. سوالف رياضية … pic.twitter.com/dzQTuQdge0
— قناة 24 سعودي الرياضية (@saudi24_sport) March 13, 2020