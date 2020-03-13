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اخبار رياضية > وزير الرياضة السعودي يعزي بوفاة الشيخ عيسى بن راشد
13/03/2020   7:11 م

وزير الرياضة السعودي يعزي بوفاة الشيخ عيسى بن راشد

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تقدم وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالعزاء لمملكة البحرين، إثر رحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس السابق للجنة الأولمبية البحرينية، والذي وافته المنية أمس الخميس.

وكتب وزير الرياضة السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل تويتر “صادق العزاء والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة وللوسط الرياضي الخليجي والعربي في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أحد الرجال الذين ساهموا في خدمة الرياضة وبرامجها على كافة الأصعدة”. وفق “كووورة”.

وأضاف “سنظل نتذكره بكل المحبة والتقدير.. اسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وزير الرياضة السعودي يعزي بوفاة الشيخ عيسى بن راشد

اخبار رياضية
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