عيادات جامعة الملك فيصل تصدر بياناً حول ما جرى تداوله عن اكتشاف حالة “كورونا” بالمجمع

نفى مجمع العيادات الطبية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، صحة ما جرى تداوله حول اكتشاف حالة إصابة بـ”كورونا” بالمجمع، مؤكدا عدم ثبوت حالة إصابة بفيروس “كورونا” في عياداته.
وأكد المجمع في بيان نُشر اليوم عبر الحساب الرسمي لجامعة الملك فيصل الرسمي على “تويتر”، أنه ينفي ما يتم تداوله، ويؤكد عدم ثبوت أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن عياداته ملتزمة باستقبال جميع المراجعين الذين لديهم مواعيد مجدولة، بجانب استقبال الحالات الطارئة.
ونوه بالجميع تجنب الحضور إلى العيادات إلا عند الحاجة، مبيناً أنه خصص الرقم 0135896969 لطلب أدوية التكرار للمراجعين. وفق “أخبار 24”.