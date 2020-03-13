تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب فيروس “كورونا”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، تأجيل جميع المباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح “ويفا” في بيان اليوم (الجمعة)، أنه في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الحكومات المختلفة، تم تأجيل باقي مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 المقررة يومي 17 و18 مارس، بجانب جميع مباريات الدوري الأوروبي المقررة في 19 مارس، وجميع مباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي.
وأبان أنه سيتم الإعلان عن قرارات أخرى بشأن الموعد الجديد لجميع المواجهات، مشيراً إلى أن سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، المقررة في 20 مارس المقبل لن تقام في موعدها المعتاد. وفق “أخبار 24”.