إيقاف صلاة الجماعة بمساجد الكويت بدءاً من اليوم والاكتفاء بالأذان مع قول “صلوا في الرحال”

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.
وقالت الوزارة إنه بناءً على تعليمات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف فقد تقرر إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد، وأن يُكتفى برفع الأذان فقط، وعلى المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول: “ألا صلوا في الرحال”.
وشددت الوزارة على ضرورة إبقاء أبواب المساجد مغلقة، وذلك حتى إشعار آخر.
وكانت هيئة الفتوى بالكويت أصدرت فتوى بسقوط حضور صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد عن سكان الكويت، لضمان عدم انتقال عدوى “كورونا”، مبينة أن على الجميع الصلاة بالمنازل وأداء صلاة الجمعة ظهراً. وفق “أخبار 24”.