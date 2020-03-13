“الصحة” تطرح مشروع إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار الجديد للقطاع الخاص

بدأت وزارة الصحة أولى الخطوات لطرح إنشاء وتشغيل مستشفى الأنصار في المدينة المنورة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الخدمات المجانية لكافة المستفيدين.
وأوضحت أنها طرحت المشروع للمطورين والمقاولين والتحالفات ذات العلاقة لتقديم طلبات إبداء الرغبة، وأن آخر موعد لتسلم الطلبات الثلاثاء 7 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس، مبينة أنه يمكن للراغبين الحصول على كافة معلومات وشروط التقديم من خلال موقعي الوزارة أو المركز الوطني للتخصيص.
وقالت الوزارة إنها استكملت بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص؛ كافة الدراسات والتشريعات اللازمة لبناء المستشفى بسعة 244 سريرا، وفق تصميم هندسي مبتكر يتيح تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.
وأبانت أن مستشفى الأنصار يُعد النموذج التطبيقي الأول لمبادرة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات، لافتة إلى أن المستشفى له أهمية خاصة نظراً لموقعه المجاور للحرم النبوي الشريف، حيث ظل يقدم الخدمة لكافة زوار الحرم منذ 35 عاما. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في مستشفى الأنصار ستسهم في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة، وتطوير البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، مبينة أنه من المتوقع طرح عدد من مستشفيات الوزارة مستقبلاً للشراكة مع القطاع الخاص.