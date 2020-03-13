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أخبار المناطق > “أمانة جدة” تغلق شاطئ الإسكندرية وتمنع السباحة فيه احترازياً
13/03/2020   3:43 م

“أمانة جدة” تغلق شاطئ الإسكندرية وتمنع السباحة فيه احترازياً

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أغلقت أمانة محافظة جدة شاطئ الإسكندرية ومنعت السباحة فيه مؤقتاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الأمانة إن الإغلاق جاء بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والجهات المختصة.

وكانت الأمانة اتخذت عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس منها تنظيم حملات لمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمحلات التجارية، ومنع تداول الشيشة والمعسل بالمقاهي، إلى جانب تطهير ألعاب الأطفال بالحدائق العامة ومرافق الواجهة البحرية ودورات المياه العامة. وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تغلق شاطئ الإسكندرية وتمنع السباحة فيه احترازياً

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