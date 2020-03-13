“الجوازات”: تشكيل لجنة لمعالجة حالات المقيمين العالقين بالخارج بسبب تعليق السفر من وإلى عدد من الدول

أعلنت المديرية العامة للجوازات تشكيل لجنة لمتابعة الحالات الخاصة بالمقيمين الموجودين حالياً بالخارج، والذين تأثروا بالإجراءات الاحترازية المتخذة بتعليق السفر مؤقتاً من وإلى عدد من الدول.
جاء ذلك رداً على استفسارات وردت لـ”الجوازات” عبر حسابها بموقع “تويتر” من عدد من المقيمين حول وجودهم حالياً بالخارج وأن إقامات بعضهم على وشك الانتهاء، وكذا تأشيرات الخروج والعودة.
وقالت “الجوازات”: “هناك لجنة تتابع معالجة جميع الحالات التي تأثرت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وسيتم إعلانها في حينه”. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال اليومين الماضيين قرارات بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى عدد من الدول احترازياً، مبينة أن ذلك يشمل تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه.