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أخبار محلية > المملكة والكويت تودعان الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة
13/03/2020   3:42 م

المملكة والكويت تودعان الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة

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أودع أمس الخميس وفدا المملكة والكويت لدى الأمم المتحدة، نسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة الحرة ونسخة من اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المحايدة، لدى الأمم المتحدة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وقعا الاتفاقية الملحقة لاتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

كما أودع وفدا المملكة والكويت نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والكويت، والتي وقعها عن المملكة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وعن الكويت وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل. وفق “أخبار 24”.

ومثل المملكة في مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية بوفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبو علي، فيما مثلت دولة الكويت رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية بالوفد الكويتي الدائم المستشارة تهاني الناصر.

المملكة والكويت تودعان الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة

أخبار محلية
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