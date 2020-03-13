“ساما” توجه البنوك والمصارف بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف ومزوّدي خدمات الدفع العاملة في المملكة إلى استكمال جاهزيتها؛ استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.
وشددت على أنه يتعين على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرّحة من المؤسسة.
ونوهت إلى أهمية التجاوب مع تلك الطلبات عبر القنوات المختلفة كافة، مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد؛ لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت المؤسسة على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار المخصصة لهذا القطاع، مع تعميم ذلك داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.