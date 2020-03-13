“الصحة”: تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ “كورونا” بينهم 4 مواطنات ومقيم قادم من البرتغال

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 17 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19”.
وذكرت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًاً لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، والحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزلهما في منشأة صحية بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية بالأحساء، والحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان؛ حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وجرى عزلها في منشأة صحية بمدينة جدة.
وأضافت أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي بمحافظة القطيف دون أعراض صحية.
ولفتت إلى أن هناك 11 حالة مصابة جديدة من الجنسية المصرية، وتم حجزهم في الحجر الصحي بمكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، مبينةً أن المصابين من المجموعة ذاتها المخالطة للزائر المصري المصاب، الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه بالحالات الـ17 الجديدة يُصبح مجموع الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة.
وأهابت بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، أن يتواصل فوراً مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.