بالفيديو.. أول متعافٍ من “كورونا” بالمملكة يروي تجربته مع المرض حتى شفائه

روى أول متعافٍ من فيروس “كورونا” الجديد بالمملكة حسن الصيرفي، تفاصيل الفترة التي قضاها مريضاً وكيفية علاجه، مشيراً إلى أنه تعافى تماماً وعاد إلى منزله لاستكمال حياته بشكل طبيعي.
وقال الصيرفي خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه شعر في البداية بارتفاع في درجة الحرارة وصلت لقرابة 38 درجة مئوية واستمرت معه عدة أيام.
وأضاف أن استمرار ارتفاع الحرارة دفعه إلى الذهاب للمستشفى؛ حيث جرى إعطاؤه أدوية ومضادات حيوية وتحسنت على إثرها حالته الصحية وانخفضت الحرارة.
ونوه إلى أنه عاودته أعراض كُحة غير طبيعية بعد ثلاثة أيام من انخفاض درجة حرارته ليسارع بالذهاب إلى مستشفى القطيف المركزي مرة أخرى، قبل أن يقوم العاملون فيه بفتح ملف جديد له والحصول على بياناته ومن ثم عزله داخل المستشفى. وفق “اخبار 24”.
وأشاد الصيرفي بمستوى الخدمات التي قدمت له داخل المستشفى، موضحاً أنها من أعلى درجات الرعاية الطبية التي مر بها في حياته من حيث الاحترافية العالية في المعاملة والخدمة.
#حصريا#برنامج_ياهلا بنفرد بمكالمة مع #حسن_الصيرفي أول متعافي من #كورونا في #السعودية: طلعت البارحة من المستشفى، واليوم متواجد معافى في بيتي..#خليجية pic.twitter.com/c6PQPxlNjS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 12, 2020