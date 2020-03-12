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أخبار محلية > “المملكة” تُعلن تأجيل القمتين السعودية – الإفريقية والعربية – الإفريقية
12/03/2020   10:48 م

“المملكة” تُعلن تأجيل القمتين السعودية – الإفريقية والعربية – الإفريقية

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أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية – والإفريقية والعربية – الإفريقية، اللتين كانتا من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام، وذلك إلى موعد جديد يتم تحديده لاحقا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس) إن ذلك جاء حرصاً من المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود الدولية المبذولة، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات المختصة للحد من التجمعات.

وأضافت أن القرار يأتي بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي المواطنين والمقيمين من المخاطر. وفق “أخبار 24”.

“المملكة” تُعلن تأجيل القمتين السعودية – الإفريقية والعربية – الإفريقية

أخبار محلية
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