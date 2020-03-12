تُواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد في مطارات المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث كثّفت من جهودها في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر ومرافق المطارات.
وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات لتوفير المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة في كافة المطارات الدولية والمحلية بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات سفر بالمطارات السعودية.
وتقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم على مدار 24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وتشمل تنظيف وتعقيم الأرضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء إجراءات السفر وجسور الإركاب وكراسي الانتظار ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه.
كما تشمل كل ما يمكن أن يكون في مجال التلامس مع المسافر لمنع انتشار فايروس كورونا وسيتم تفعيل أجهزة مكبرات الصوت داخل صالات السفر لتذكير المسافرين بضرورة استخدم الكمامات الطبية والسوائل المعقمة التي تم توفيرها داخل الصالات.
وفق “أخبار 24”.