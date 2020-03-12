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أخبار محلية > “التعليم” تُؤجل تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور
12/03/2020   10:43 م

“التعليم” تُؤجل تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور

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أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم إبتسام الشهري، تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور الذي كان مقرراً يوم الأحد القادم، حتى إشعار آخر.

وقالت الشهري، إن ذلك يأتي نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وكانت وزارة التعليم سبق وأعلنت تأجيل التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي، بسبب إجراء تعديلات على النظام خاصة بالتوسع في تسجيل الطلاب المستجدين. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تُؤجل تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور

أخبار محلية
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