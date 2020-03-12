“الإسكان”: تسليم أكثر من 8 آلاف قطعة أرض في جميع المناطق خلال فبراير الماضي

قالت وزارة الإسكان إنها سلّمت أكثر من 8 آلاف قطعة أرض سكنية للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك خلال شهر فبراير الماضي في جميع مناطق المملكة.
وأفادت أن الأراضي شملت 466 أرضاً في القصيم، و608 أراضٍ في الرياض، و123 أرضاً في الباحة، إضافة إلى 642 أرضاً في مكة المكرمة، و393 أرضاً في الشرقية، و853 في عسير.
وأضافت أنها سلّمت في منطقة الجوف 66 أرضاً، و257 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 112 أرضاً في المدينة المنورة، و4677 في جازان، و28 في تبوك، كما سلّمت 45 أرضاً في الحدود الشمالية، و531 أرضاً في نجران. وفق “أخبار 24”.
ويشترِط برنامج سكني على المستفيدين استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من التسلم، والبدء في بناء الأرض خلال عام واستكماله خلال 3 سنوات.