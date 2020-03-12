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أخبار المناطق > متحدث “العدل”: إصدار 12 وكالةً لأهالي القطيف بعد إطلاق خدمة الإصدار عبر الهاتف
12/03/2020   10:41 م

متحدث “العدل”: إصدار 12 وكالةً لأهالي القطيف بعد إطلاق خدمة الإصدار عبر الهاتف

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل محمد المطلق إن عدد الوكالات الصادرة لأهالي القطيف – بعد إطلاق خدمة إصدار الوكالات هاتفياً – بلغ 12 وكالة.

وأكد المطلق – في مداخلة على القناة “الإخبارية” – أن الوكالات تصدر للمستفيدين من أهالي المحافظة بشكل فوري بعد إكمال خطوات الإصدار المعتمدة.

وأضاف أن نسخة إلكترونية من الوكالة تصل لهاتف المستفيد المسجل على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)، ويمكن تقديمها لأي جهة بعد ذلك، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية يمكنها التحقق من صحة الوكالة إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.

متحدث “العدل”: إصدار 12 وكالةً لأهالي القطيف بعد إطلاق خدمة الإصدار عبر الهاتف

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