بالفيديو.. العثور على الطفل “عبدالله” في منزل مجاور لمنزل ذويه بمكة

تمكنت الفرق التطوعية بالتعاون مع فرق البحث والتحري في مكة المكرمة، من العثور على الطفل “عبدالله” الذي فقد أمس في حي العمرة بمكة في ظروف غامضة.
ونشر أحد المشاركين في عملية البحث عن الطفل مقطع فيديو له برفقة الطفل بعد العثور عليه، وبجانبه والده الذي قدم الشكر لكل من شارك وساهم في العثور على نجله.
وأوضحت مصادر، أن الطفل عُثر عليه بأحد المنازل القريبة من منزل ذويه تسكنه عمالة آسيوية، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادثة ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً رسمياً.
فريق #ساعد للبحث والانقاذ في خدمة المجتمع pic.twitter.com/TFNwt0L9XI
— ساعد للبحث والإنقاذ (@saeid__911) March 12, 2020
وفق “أخبار 24”.