القبض على مواطنٍ أنتج ونشر مواد تخالف التعاليم الدينية وبحوزته مادة الحشيش ومبالغ مزيفة في نجران

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية.
وأوضح في بيان اليوم (الخميس)، أن المواطن في العقد السابع من العمر، وضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة.
وأضاف أنه كان بحوزته أيضاً مكبس حراري وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و216 طلقة حية، ومادة الحشيش المخدرة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.