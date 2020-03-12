سفير الصين في المملكة يُعلن أرقاماً مطمئنةً جداً عن كورونا في بلاده

أكد سفير الصين لدى المملكة “تشن وي” أن الوضع الصحي في بلاده تحسن بدرجة كبيرة جداً فيما يتعلق بفايروس كورونا، مدللاً بالأرقام على صحة كلامه.
وأوضح “وي” أن الأرقام الأخيرة والتي أعلنتها لجنة الصحة الوطنية في بلاده مطمئنة للغاية وهي:
– 7 حالات جديدة فقط في ووهان (المدينة التي تفشى فيها الوباء)، وهو رقم متدنٍ لأول مرة.
– صفر حالات جديدة في المدن الأخرى بمقاطعة هوبي منذ أسبوع كامل.
– 7 حالات جديدة في المقاطعات الأخرى، فيهم 6 حالات قادمة من الخارج.
وأضاف أن هذا يدل على انتهاء ذروة الوباء في الصين، لكن بلاده ستواصل كافة الإجراءات بدون توقف. وفق “أخبار 24”.