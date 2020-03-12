أظهر تقرير مصور، ضبط رجال الأمن عدداً من المخالفين لقرار وزارة الداخلية بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف، احترازياً لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وبدا في التقرير الذي أعدته قناة “الإخبارية” إيقاف دوريات أمن الطرق لعدد من السيارات في مناطق وعرة؛ كان أصحابها يحاولون الدخول والخروج من المحافظة، في مخالفة واضحة لقرار السلطات.
وأوضح عدد من أصحاب تلك السيارات أنهم حاولوا الخروج أو الدخول إلى القطيف لقضاء حاجات ضرورية تخصهم، وأن هدفهم ليس مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الخصوص. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت (الأحد) الماضي، تعليق الدخول والخروج مؤقتًا من محافظة القطيف (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية.
فيديو | الجهات الأمنية تطيح بعدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من #القطيف #الإخبارية pic.twitter.com/QNvlDEjCKM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2020