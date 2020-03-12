“الموارد البشرية” توجه 6 إرشادات لمنع انتشار “كورونا” في ‏بيئة العمل

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة اتباع العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل.
وحذرت الوزارة من مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء 14 يومًا من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.
وشددت على ضرورة التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها.
وطالبت بالحد من اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب الأمر.
ودعت إلى تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرًا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض نزلات البرد، ومنح العمال والموظفين إجازة صحية إذا تطلب ذلك .وفق “أخبار 24”.
وأكدت ضرورة توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد.
بالإضافة إلى ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.