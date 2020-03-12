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أخبار محلية > “الموارد البشرية” توجه 6 إرشادات لمنع انتشار “كورونا” في ‏بيئة العمل
12/03/2020   5:20 م

“الموارد البشرية” توجه 6 إرشادات لمنع انتشار “كورونا” في ‏بيئة العمل

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وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة ‏اتباع العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص معايير ‏وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل.‏

وحذرت الوزارة من مخالطة الموظفين القادمين من الدول ‏المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء 14 يومًا ‏من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية‎.‎

وشددت على ضرورة‎ ‎التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها ‏مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ‏ولوحات المفاتيح وغيرها.‏

وطالبت بالحد من اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات ‏التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات ‏عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب ‏الأمر‎.‎

ودعت إلى‎ ‎تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية ‏مبكرًا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة ‏الحرارة أو أعراض نزلات البرد، ومنح العمال والموظفين إجازة ‏صحية إذا تطلب ذلك‎ .وفق “أخبار 24”.

وأكدت ضرورة توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في ‏مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل ‏الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد.

بالإضافة إلى ‏ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان ‏العمل‎.‎

“الموارد البشرية” توجه 6 إرشادات لمنع انتشار “كورونا” في ‏بيئة العمل

أخبار محلية
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