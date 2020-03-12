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أخبار محلية > “الصحة”: 45 حالة إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في المملكة.. بينها حالتان لطفلين
12/03/2020   5:18 م

“الصحة”: 45 حالة إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في المملكة.. بينها حالتان لطفلين

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أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس “كورونا” حتى الآن 45 حالة، 17 ذكراً و28 أنثى، وجميعهم بالغون عدا حالتين لأطفال.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس حول مستجدات “كورونا” إن الوضع العام للحالات المصابة مطمئن باستثناء حالة واحدة حرجة وهي للمريض الأمريكي؛ حيث لا يزال يتلقى الرعاية بالعناية المركزة.

وأبان أن المخالطين عددهم اقترب من 1000 حالة حتى الآن، وأن إجمالي من تم فحصهم حتى الآن تجاوز 4300 شخص، وأن الحالات التي تأكد إصابتها بالفيروس 45 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عدد الذين اتخذت الإجراءات الوقائية معهم بالمنافذ حتى الآن بلغ 570 ألف شخص.

“الصحة”: 45 حالة إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في المملكة.. بينها حالتان لطفلين

أخبار محلية
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