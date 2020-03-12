بعد 33 عامًا من الاختفاء.. أسرة المطيري تنتظر عودة “تهاني”‏

أكد عبدالرحمن المطيري، شقيق المفقودة “تهاني”، التي خرجت من منزل والدها بجدة منذ 33 عاماً ولم تعد، أن عودة بعض المختطفين لذويهم أعطانا الأمل والتفاؤل في عودتها.
وقال المطيري وفقًا لـ”اليوم”، إن آخر تحديث لقضية اختفائها كان في 2009 / 2010 بعد أن قدم الوالد بعض الأدلة الجنائية في جدة وتم اتصال بالأسرة بعد العثور على فتاة وبعد التحاليل تم التأكد من أنها ليست ابنتنا.
وحول قصة اختفاء شقيقته أضاف: أنه في يوم الإثنين 13 / 8 / 1408 بقرابة الساعة الـ 5 عصرًا اختفت تهاني أثناء ذهابها إلى منزل جدتها الواقع بجوار منزل الوالد، وتم فتح القضية في شرطة الشرقية، ولم يترك والداي بابًا إلا وطرقاه بحثًا عنها دون جدوى.
ولفت إلى أن والده رغم بلوغه العقد السادس من العمر إلا أن الأمل ما يزال يراوده في عودة ابنته بعد 33 عامًا من الاختفاء.