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أخبار المناطق > بعد 33 عامًا من الاختفاء.. أسرة المطيري تنتظر عودة “تهاني”‏
12/03/2020   5:18 م

بعد 33 عامًا من الاختفاء.. أسرة المطيري تنتظر عودة “تهاني”‏

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أكد عبدالرحمن المطيري، شقيق المفقودة “تهاني”، التي خرجت ‏من منزل والدها بجدة منذ 33 عاماً ولم تعد، أن عودة بعض ‏المختطفين لذويهم أعطانا الأمل والتفاؤل في عودتها.‏

وقال المطيري وفقًا لـ”اليوم”، إن آخر تحديث لقضية اختفائها ‏كان في 2009 / 2010 بعد أن قدم الوالد بعض الأدلة الجنائية ‏في جدة وتم اتصال بالأسرة بعد العثور على فتاة وبعد ‏التحاليل تم التأكد من أنها ليست ابنتنا.‏

وحول قصة اختفاء شقيقته أضاف: أنه في يوم الإثنين 13 / 8 ‏‏/ 1408 بقرابة الساعة الـ 5 عصرًا اختفت تهاني أثناء ذهابها ‏إلى منزل جدتها الواقع بجوار منزل الوالد، وتم فتح القضية في ‏شرطة الشرقية، ولم يترك والداي بابًا إلا وطرقاه بحثًا عنها دون ‏جدوى.‏

ولفت إلى أن‎ ‎والده رغم بلوغه العقد السادس من العمر إلا أن ‏الأمل ما يزال يراوده في عودة ابنته بعد 33 عامًا من الاختفاء.‏

بعد 33 عامًا من الاختفاء.. أسرة المطيري تنتظر عودة “تهاني”‏

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