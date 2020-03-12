وزير الداخلية البحريني: إيران خالفت القوانين الدولية بعدم ختم جوازات سفر المواطنين البحرينيين

قال وزير داخلية البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد آل خليفة، إن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية بعدم ختمها جوازات السفر عند دخول وخروج المواطنين البحرينيين إلى أراضيها، مع العلم بأن البحرين لم تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران.
وأضاف أن إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس “كورونا” الخطير للخارج، مبيناً أن هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً، إذ إنها عرّضت سلامة وصحة البحرينيين والآخرين للخطر.
وأوضح خلال اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم الخميس، أن من أهم التحديات فيما يتصل بفيروس “كورونا” هو تكتم إيران على انتشاره بأراضيها في بداية الأمر. وفق “أخبار 24”.
وأكد حرص الحكومة على سلامة المواطنين والمقيمين، وقال: “الموقف غير قابل للتسييس أو لأي شكل من التطرف الاجتماعي وقد نجحنا في مواجهة هذا الوضع بتضافر الجميع وكل جهود المواطنين مطلوبة في مواجهة فيروس كورونا”.