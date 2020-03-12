مبتعثة سعودية تتعرض لمضايقات في أستراليا والملحق الثقافي يطمئن أسرتها

زار الملحق الثقافي في أستراليا، الدكتور هشام خداوردي، اليوم (الخميس) إحدى المبتعثات في مدينة ملبورن، عقب تعرضها لمضايقات في الفصل الدراسي بجامعة RMIT الأسترالية، وعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الحالة مع مدير الجامعة والمسؤولين هناك.
وشدد خداوردي على متابعة الموضوع بشكل شخصي للتأكد من سلامة الطالبة واستقرار دراستها الأكاديمية ومحاسبة المقصرين في الإشراف على المنظومة التعليمية والأمنية في الجامعة.
وأشار الملحق الثقافي إلى أنه تم التواصل مع ذوي الطالبة في السعودية لطمأنتهم، لافتًا إلى حرص وزارة التعليم على سلامة وأمن كافة المبتعثين. وفق “أخبار 24”.