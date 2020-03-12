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اخبار رياضية > وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي.. وتعليق منافسات الدوري الإسباني لجولتين
12/03/2020   5:16 م

وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي.. وتعليق منافسات الدوري الإسباني لجولتين

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أعلن نادي ريال مدريد اليوم فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه، وذلك بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

وذكرت رابطة دوري كرة القدم الإسباني إنها علقت مباريات الدوري للجولتين المقبلتين على الأقل، بسبب الفيروس.

وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي.. وتعليق منافسات الدوري الإسباني لجولتين

اخبار رياضية
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