وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي.. وتعليق منافسات الدوري الإسباني لجولتين

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلن نادي ريال مدريد اليوم فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه، وذلك بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.
وذكرت رابطة دوري كرة القدم الإسباني إنها علقت مباريات الدوري للجولتين المقبلتين على الأقل، بسبب الفيروس.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092153.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج