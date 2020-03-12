أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة خاصة بأهالي محافظة القطيف، لإصدار جميع أنواع الوكالات منخفضة وعالية المخاطر، وذلك من منازلهم عبر الاتصال الهاتفي، وذلك نظراً للإجراءات الصحية الاحترازية المطبقة في المحافظة.
وقالت الوزارة إنه ابتداءً من اليوم الخميس يمكن لأهالي القطيف إصدار جميع أنواع الوكالات بالاتصال على مركز التواصل الموحد على الرقم 1950.
وأبانت أن الخدمة تتم من خلال 3 خطوات، الأولى الاتصال بالرقم الموحد، والثانية التحقق من هوية المستفيد عبر كاتب عدل، وأخيراً اعتماد الوكالة بعد التحقق من الرمز المرسل على جوال المستفيد المسجل في “أبشر”.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للقطاعات والأجهزة كافة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.
وفق “أخبار 24”.