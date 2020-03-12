“الشؤون الإسلامية” توجه بإقامة صلاة الجمعة بالمساجد القريبة من الجوامع المزدحمة.. وفق ضوابط

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك لضمان سلامة المصلين وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس “كورونا”.
وشدد وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد في تعميم موجه لفروع الوزارة بالمناطق، اليوم الخميس، على ضرورة اعتماد النظر في الجوامع التي يلاحظ فيها ازدحام وقت صلاة الجمعة.
وأكد على الفروع، ضرورة تحديد المساجد المهيأة التي يمكن أن تقام فيها صلاة الجمعة والرفع بها إلى الوكالة لأخذ الإذن بإقامة الجمعة فيها. وفق “أخبار 24”.