استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الدكتور السلمي، متمنياً له المزيد من التوفيق في مهامه، معرباً عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية.
وأكد خادم الحرمين أهمية التصدي للتطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.
بدوره، عبر السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.
وحضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
وفق “أخبار 24”.