هدف يودع 6.5 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات”

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 6.5 مليون ريال، في الحسابات البنكية لـ744 منشأة في القطاع الخاص، ضمن المنشآت المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات”، وعددها 744 منشأة.
ويتحمل البرنامج نسبة من أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج، الذي يهدف إلى دعم التوظيف لرفع المهارات، وإلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين.
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة الدعم لتصل إلى 10% دعما إضافيا، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل. وفق “أخبار 24”.
ووفقا لضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 ألف ريال، وهو المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.