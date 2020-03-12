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أخبار محلية > شاهد.. عمليات التعقيم والإجراءات الاحترازية بمطار الدمام الدولي للتصدي لـ”كورونا”
12/03/2020   1:43 م

شاهد.. عمليات التعقيم والإجراءات الاحترازية بمطار الدمام الدولي للتصدي لـ”كورونا”

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أكدت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أنها في إطار إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المتخذة في المطار، تواصل تعقيم جميع مرافق المطار على مدى 24 ساعة.

وأضافت إدارة المطار، أنها في ظل الجهود التي تبذلها المملكة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فإنها بالتعاون مع وزارة الصحة وبمتابعة مستمرة من الهيئة العامة للطيران المدني، فإن المطار ينفذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المختلفة، حرصا على سلامة المسافرين ومرتادي المطار.

ونشر حساب المطار الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو، يظهر جانباً من عمليات التعقيم المستمرة لجميع مرافق مطار الملك فهد، التي ينفذها فريق متخصص في التعقيم، وتشمل حتى أدق التفاصيل مثل تعقيم جهاز تسجيل البصمات للمسافرين باستمرار، وتعقيم الـ”كاونترات” والأمتعة والحواجز المختلفة. وفق “أخبار 24”.

كما أظهر المقطع مراحل الإجراءات الاحترازية الأخرى المتخذة في المطار، منها استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”.

 

شاهد.. عمليات التعقيم والإجراءات الاحترازية بمطار الدمام الدولي للتصدي لـ”كورونا”

أخبار محلية
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