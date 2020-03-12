احتفل المستشار بالديوان الملكي عبدالله بن مجدوع القرني بزفاف ابنه على كريمة العميد سعيد بن عبدالله آل خفير القرني، بقاعة “نيارة” في الرياض.
وحضر الحفل كوكبة من الأمراء والعلماء والقضاة والمستشارين، وعددٌ من أعضاء مجلس الشورى ورجال الدولة من عسكريين ومدنيين، وعدد من مشايخ القبائل.
حيث شهد الحفل حضور كل من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد.
كما شهد حضور كل من الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود آل سعود، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان آل سعود.
وفق “أخبار 24”.