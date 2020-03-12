إغلاق 42 مقهى بجدة لم تلتزم بتعليمات منع تداول “الشيشة” و”المعسل”

أغلقت أمانة محافظة جدة 42 مقهى لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة بمنع تداول “الشيشة” و”المعسل”، ضمن جهود منع انتشار فيروس “كورونا”.
وقال وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إن الحملات التفتيشية والرقابية على عدد من الأسواق والمحال التجارية ضبطت هذه المقاهي التي لم تلتزم بالتعليمات، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه تم إعداد محاضر بالواقعة وإغلاقها.
وذكر عدد من المواطنين إن بعض المقاهي بمدينة جدة عمدت إلى مخالفة التعليمات الصادرة، بإدخال الزبائن من الأبواب الخلفية في محاولة منها للتحايل على مفتشي البلديات.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت تعليمات بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس “كورونا”.