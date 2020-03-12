مصادر .. لا تأجيل للدوري النسائي السعودي

كشفت مصادر أن الدوري النسائي لكرة القدم سينطلق في موعده المحدد بعد أن تم الكشف عنه مسبقا في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي، والإعلان عن إقامة أول دوري نسائي سعودي لكرة القدم.
يذكر أن الدوري سينطلق في موعده، وأنه لا توجد أي نية أو توجيه بتأجيله، خصوصا بعد أن قررت وزارة الرياضة لعب المباريات دون حضور جماهيري، ما لم تصدر توجيهات أخرى.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد انطلاق الدوري، كونه لا يوجد تاريخ فعلي لانطلاق الدوري الذي يعتمد على اكتمال الفرق، وبعد اكتمالها سيتم تحديد موعد الانطلاق بشكل رسمي، إذ سيكون في 3 مدن فقط، هي الرياض وجدة والدمام. وفق “عكاظ”.
يذكر أن الدوري النسائي سيشهد اعتمادا كليا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.