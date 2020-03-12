نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر .. لا تأجيل للدوري النسائي السعودي
12/03/2020   12:15 م

مصادر .. لا تأجيل للدوري النسائي السعودي

+ = -
976

كشفت مصادر أن الدوري النسائي لكرة القدم سينطلق في موعده المحدد بعد أن تم الكشف عنه مسبقا في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي، والإعلان عن إقامة أول دوري نسائي سعودي لكرة القدم.

يذكر أن الدوري سينطلق في موعده، وأنه لا توجد أي نية أو توجيه بتأجيله، خصوصا بعد أن قررت وزارة الرياضة لعب المباريات دون حضور جماهيري، ما لم تصدر توجيهات أخرى.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد انطلاق الدوري، كونه لا يوجد تاريخ فعلي لانطلاق الدوري الذي يعتمد على اكتمال الفرق، وبعد اكتمالها سيتم تحديد موعد الانطلاق بشكل رسمي، إذ سيكون في 3 مدن فقط، هي الرياض وجدة والدمام. وفق “عكاظ”.

يذكر أن الدوري النسائي سيشهد اعتمادا كليا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.

مصادر .. لا تأجيل للدوري النسائي السعودي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092094.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.