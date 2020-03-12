المطوع: بيان النصر أثر على أداء الحكم أمامنا

أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد أن حكم مباراة فريقه أمام النصر كان سبب خسارته برباعية؛ مشيراً إلى أن البيان الصادر من النادي العاصمي ضد رئيس لجنة الحكام أثر على الصافرة في المواجهة.
وكان الرائد تلقى خسارة من نظيره الأصفر 4-1 ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وقال المطوع لقناة 24 الرياضية:” حكم المباراة من أسوأ قادة اللقاءات الذين مروا على الدوري السعودي؛ لن أعلق على تدخلات تقنية الفيديو، لكن الحكم كان سيئاً بشكل واضح”.
وأضاف رئيس النادي الأحمر:” ربما يظن البعض تعليقي هذا بسبب الخسارة؛ لكنني أدلي بذلك لاعتقادي أن بيان نادي النصر ضد رئيس لجنة الحكام كان له تأثيراً مباشراً على الصافرة في اللقاء”.
وكانت لجنة الحكام أسندت قيادة مباراة النصر والرائد إلى طاقم تحكيم مجري بقيادة الدولي توماس بوجنار، وألغى هدفين للرائد في المباراة بداعي التسلل، علاوة على تراجعه عن احتسابه جزائية للفريق القصيمي في المباراة ذاتها بعد العودة إلى “VAR”.
يذكر أن إدارة النصر أصدرت بيانا بعد نهاية مباريات الجولة الـ20، التي تعادل خلالها فريقها بالتعادل الإيجابي مع الأهلي بهدفين، مطالبة الاتحاد السعودية بتغيير الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام، واصفة الأخطاء التحكيمية بالمسيئة لسمعة الدوري السعودي.
ورد تريساكو في تصريحات أدلى بها لـ”الرياضية” أنه لا يعير مطالب النصر بإبعاده أي اهتمام، مبيناً أنه سيواصل عمله، المتضمن خططاً لتطوير التحكيم في السعودية طيلة فترة عقده مع اتحاد القدم.