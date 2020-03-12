تحفيز النصراويين بـ 300 علم

ابتكر مجلس جماهير النصر طريقة حديثة ورائعة لتحفيز اللاعبين أمام الرائد، أمس، في الجولة الـ22 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم وضع بانارات و300 علم صغير بجانب علمين كبيرين في المدرجات الفارغة بعد قرار منع الجماهير من دخول الملاعب مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
وأوضح لـ«الاقتصادية» فهد الشاطري رئيس مجلس جماهير النصر أنهم أرادوا بعث رسالة تحفيزية للاعبين عندما يدخلون الملعب ويشاهدون الأعلام النصراوية، وقال “هي بمنزلة الدعم المعنوي للاعبين، وأننا حاضرون بقلوبنا معهم وسنبقى نقف خلفهم كما عهدونا”.
وأضاف “الفكرة جاءت بعد قرار المنع، وافتقادنا للوقوف في المدرج بقرار احترازي نقدره ونقف داعمين له، فهو لمصلحتنا أولا، وننتظر العودة للمدرجات بكل شغف، لكننا نريد أن ندعم لاعبينا لذلك أحضرنا علمين كبيرين، و300 علم نصراوي صغير، وبانارات تم وضعها في المدرجات”.