الوحدة يصعق الاتحاد بهدف قاتل

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نتائجه السلبية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بخسارته 1-2 أمام ضيفه الوحدة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ورفع الوحدة رصيده بالانتصار إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد 23 نقطة في المركز 12.
النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع رصيد الوحدة إلى 37 نقطة في المركز الرابع.
وتقدم الاتحاد في أولى دقائق المباراة بهدف سجله البرازيلي رومارينو عند الدقيقة 14، فيما عدل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس النتيجة لصالح الوحدة عند الدقيقة 23، حيث استمر التعادل 1-1، حتى نهاية الشوط. وفق “الرياضية”.
وبينما كانت المباراة تتجه إلى تعادل الفريقين، سجل البرازيلي لويس جوستافو هدفاً قاتلاً في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة، مانحاً فريقه الوحدة نقاط المباراة.
هذا ويحل الاتحاد ضيفاً على أبها، الجمعة 20 مارس الجاري، في الجولة الـ23 من الدوري، فيما يستضيف الوحدة نظيره الشباب في ذات اليوم والجولة.