بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضّح الفرق بين الحجر الصحي والعزل المنزلي

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الفرق بين الحجر الصحي والعزل المنزلي، مبيناً أنهما درجتان وقائيتان للمجتمع من أجل السيطرة على الأمراض والأوبئة.
وقال العبدالعالي خلال لقائه ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن الشخص الذي يتعرض للعدوى من أحد المصابين يوصى أولاً بأن يوضع في العزل المنزلي وتتم متابعته عبر الاتصال معه.
وأضاف أن العزل يكون فقط للحالات الأقل حرجاً، لكن إن كانت الحالة تستلزم شدة الاحتياط والرقابة فيجب وضع الشخص المصاب في الحجر الصحي. وفق “أخبار 24”.
ونصح أي شخص يشعر بأي أعراض تشبه الإنفلونزا بالتواصل مع وزارة الصحة للحصول على الاستشارة والإرشادات والنصائح اللازمة، وإن كان زار دولة من الدول الموبوءة فلا بد أن يتوجه إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية اللازمة له حتى يتم الاطمئنان على صحته.
ماهو الفرق بين العزل الصحي والمنزلي؟
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يوضح #معالي_المواطن#MBC1 pic.twitter.com/JPoJd2xwCh
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١١ مارس ٢٠٢٠