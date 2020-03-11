بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة المخلفات و مواد الهدم للمحافظة

بدأت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة النظافة بتنفيذ المرحلة الاولى لحملة إزالة المخلفات ومواد الهدم المجهولة المصدر في أحياء المحافظة الواردة من البلاغات للبلدية عبر الرقم الموحد للشكاوي ٩٤٠ ، على أن تشتمل المرحلة الثانية خطة عمل تتعلق بأحياء المحافظة لإكمال حملة الإزالة للمخلفات ، برفع وإزالة مخلفات البناء وغيرها عن طريق إداراة النظافة، من الأراضي الفضاء داخل الأحياء، و تسعى البلدية بالتعامل النظامي مع مثل هذه المخلفات وضبطها والحد من انتشارها و معالجة التشوه البصري الناتج عنها أضرارللبيئة ، كما كثفت البلدية الأدوارالرقابية ، والإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص .
وهذا و تحرص الإدارات المختصة بالبلدية بإشراف و متابعة من قبل رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / احمد بن محمد البكيري إلى استمرار الحملة و تحقيق أهدافها للعمل على تحسين المنظور البصري و المتعلق بالنظافة داخل الأحياء و الأراضي الفضاء و القضاء على الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمحافظة .