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أخبار الخرج > بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة المخلفات و مواد الهدم للمحافظة
11/03/2020   5:51 م

بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة المخلفات و مواد الهدم للمحافظة

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بدأت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة النظافة بتنفيذ المرحلة الاولى لحملة إزالة المخلفات ومواد الهدم المجهولة المصدر في أحياء المحافظة الواردة من البلاغات للبلدية عبر الرقم الموحد للشكاوي ٩٤٠ ، على أن تشتمل المرحلة الثانية خطة عمل تتعلق بأحياء المحافظة لإكمال حملة الإزالة للمخلفات ، برفع وإزالة مخلفات البناء وغيرها عن طريق إداراة النظافة، من الأراضي الفضاء داخل الأحياء، و تسعى البلدية بالتعامل النظامي مع مثل هذه المخلفات وضبطها والحد من انتشارها و معالجة التشوه البصري الناتج عنها أضرارللبيئة ، كما كثفت البلدية الأدوارالرقابية ، والإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص .

وهذا و تحرص الإدارات المختصة بالبلدية بإشراف و متابعة من قبل رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / احمد بن محمد البكيري إلى استمرار الحملة و تحقيق أهدافها للعمل على تحسين المنظور البصري و المتعلق بالنظافة داخل الأحياء و الأراضي الفضاء و القضاء على الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمحافظة .

بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة المخلفات و مواد الهدم للمحافظة

أخبار الخرج
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