“الرياضة” تلزم الصالات والمراكز الرياضية بإجراءات وقائية للحد من انتشار “كورونا”

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم (الأربعاء)، عن عدد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية المتخذة والواجب تنفيذها دون تأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ويأتي ذلك استمراراً للتدابير الوقائية التي تقوم بها وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المملكة ووفقاً للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن.
وتضمّنت الإجراءات: “تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء من مواطنين ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر”، و”تأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم ومستمر”.
إلى جانب: “تطهير الأرضيات وتعقيمها باستمرار وبصورة لحظية”، و”تعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك”. وفق “أخبار 24”.
وتتابع الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم من الفيروس.