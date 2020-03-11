“سكني” يُبرم اتفاقاً مع “الخطوط السعودية” لتقديم خدمات السكن لمنسوبيها

وقّع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان اتفاقية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يتولى بموجبها برنامج “سكني” تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي “الخطوط السعودية”.
وجرى توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي لـ”الخطوط السعودية” بالخالدية، حيث وقع عن “سكني” المشرف على البرنامج بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وعن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن سامي بن علي سندي.
وأعلن بن سعيد عقب توقيع الاتفاقية إطلاق حي “الخطوط” في عددٍ من الضواحي بعدد من المدن، ففي الرياض سيكون ضمن مشروع مرسية لقربه من مطار الملك خالد الدولي، وفي جدة ضمن مشروع مياسم لقربه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفي الدمام ضمن ضاحية الواجهة بالقرب من مطار الملك فهد الدولي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المشرف العام على برنامج “سكني”، أن الاتفاقية تشمل الإسكان التنموي لمنسوبي “الخطوط السعودية”، وتقدم خصماً لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال من منسوبي “الخطوط السعودية”، ودعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل لمن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.