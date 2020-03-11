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أخبار المناطق > لتضخم أرصدتهم البنكية.. إحالة 18 من مشاهير “التواصل الاجتماعي” إلى النيابة العامة بالكويت
11/03/2020   5:36 م

لتضخم أرصدتهم البنكية.. إحالة 18 من مشاهير “التواصل الاجتماعي” إلى النيابة العامة بالكويت

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ذكرت مصادر أن وحدة التحريات المالية بالكويت بصدد إحالة 18 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و “الفاشينستات”، وآخرين إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق معهم حول تضخم أرصدتهم البنكية.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الجريدة” الكويتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوحدة في تتبع الأموال المشبوهة، ومحاربتها، وذلك وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن نيابة الأموال العامة تجري حالياً تحقيقات أولية في بلاغين مرفوعين ضد شاب وفتاة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حول أكثر من 12 مليون دينار وجدت في حساباتهما، مبينة أنه فور اكتمال التحقيقات سيتم استدعاؤهما للتحقيق معهما.

وأبانت أن من مسؤوليات الوحدة التأكد من سلامة الأموال ومصادرها، وأن عدم تتبع الأموال المشبوهة والتحقيق حولها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

لتضخم أرصدتهم البنكية.. إحالة 18 من مشاهير “التواصل الاجتماعي” إلى النيابة العامة بالكويت

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