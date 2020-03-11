بعد سقوط عنيف من مكان مرتفع .. فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مصاب بجدة

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من إنقاذ حياة مصاب تعرض لسقوط عنيف من مكان مرتفع.
وأثبتت الفحوصات والأشعة ، وجود كسور متعددة في العمود الفقري بالفقرتين الثانية والثالثة، وفي الأضلاع والكتف الأيمن، وتهتك بالرئة اليسرى، وكدمة بالدماغ وكسور متعددة في الجمجمة؛ ما أدى إلى تسريب هواء داخل الدماغ.
وأجرى الفريق الطبي إنعاشًا قلبيًّا رئويًّا للمصاب للحفاظ على حياته، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وتم إسعافه على الفور ونقل الدَم إليه لتعويضه عن الذي فقده خلال النزف، والسيطرة على المضاعفات، وتجبير الكسور، ونقله إلى العناية المركزة لمتابعته بشكل دقيق.
ويتمتع المصاب بصحة جيدة، بعد عودة الوظائف التنفسية والحيوية لوضعها الطبيعي، وفصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه، واسترداده وعيه الكامل للتواصل مع المحيطين به. وفق “أخبار 24”.